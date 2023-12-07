فريق الوحدة يخسر أمام الرياضي اللبناني ببطولة غرب آسيا للأندية

دمشق-سانا

خسر فريق الوحدة أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 67-96 نقطة في المرحلة الثانية من مباريات بطولة غرب آسيا للأندية (وصل)، في المباراة التي شهدتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق لحساب المجموعة الثانية للبطولة.

وكان فريق الوحدة فاز على الشرطة العراقي بنتيجة 74-70 نقطة في اللقاء الذي جمعهما في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بالجولة الأولى.

وتلعب الفرق بطريقة الدوري في مجموعتي البطولة فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي، بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي تتأهل أربعة فرق لنصف النهائي.

محمد الرحيل

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