الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين حصل على تأييد 168 دولة، كما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على أغلبية 165 دولة.

وأوضحت الوكالة أن القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها حصل على تأييد 163 دولة، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة على تأييد 149 دولة، كما حصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على تأييد 86 دولة.

وثمن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، خاصة تجاه موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في ظل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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