معرض للخط العربي في ختام فعاليات يوم اللغة العربية في حلب

حلب-سانا

اختتمت فعاليات يوم اللغة العربية في مديرية الثقافة بحلب بمعرض للخط العربي بمشاركة 30 فناناً من مدارس مختلفة، وذلك في صالة تشرين بحلب.

وتنوعت اللوحات باستخدام أشكال عديدة من الخطوط من النسخي والرقعي إلى الكوفي والديواني بالإضافة إلى إدخال الحرف والخطوط في اللوحات التشكيلية.

وبين مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض ضم كوكبة من الخطاطين المحترفين والهواة وبعض اللوحات لخطاطين راحلين للتذكير بهم وبأعمالهم وأهمية ما قدموه للغة العربية، وهذا التنوع الحضاري هو تبادل للخبرات وتطوير للأعمال.

وأكد الخطاط أسامة رضوان أن الحرف واللغة لا يمكن فصلهما، حيث شارك بلوحتين من الخط الديواني الجلي وهو خط فني وموسيقي ويسهل رسمه على شكل نسر لإظهار فلسفة معينة، والثانية جزء من بيت شعر للحلاج رسمه على شكل مولوية لإظهار الحب الإلهي الصوفي.

أما الخطاط أيمن الأمين فقدم لوحتين من الخط الكوفي القديم المنسوب الشكل وهو خط غير منقط ظهر في بداية الحضارة الإسلامية، واعتمد على الورق الأبيض المعتق بمادة حب الجوز أوالنفط السائل لتعطي إيحاء بالقدم.

وشارك الخطاط محمد قاسم المحمد بكتابة سورة الواقعة بخطي الثلثي والنسخي بالطريقة التقليدية الكلاسيكية بالإضافة إلى الزخرفة.

ومن المشاركين الفنانين التشكيليين أحمد قاسم وخلدون الأحمد اللذين أكدا أن مشاركتهما هي تأكيد على أهمية اللغة العربية ووفاء للخطاطين الراحلين، وبأن دمج الفن التشكيلي بجمالية الحرف يؤكد على مرونة هذه اللغة.

آلاء الشهابي

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