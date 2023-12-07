منصور: على المجتمع الدولي وضع حد لعدوان الاحتلال على غزة وحماية الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ شهرين ارتكاب مجازر وجرائم وفظائع لا يمكن تصورها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وضع حد لعدوان الاحتلال وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله اليوم: إن 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يصارعون يومياً خلال الشهرين الماضيين، ويحاولون البقاء على قيد الحياة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الشامل، وعدم وجود أي مكان آمن نتيجة قصف الاحتلال الأحياء السكنية والمستشفيات ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة والمساجد والكنائس، وتدميره كل مناحي الحياة في القطاع تحت أنظار العالم أجمع، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 17 ألف فلسطيني منهم ما يزيد على 7 آلاف طفل وإصابة 46 ألفاً.

وأضاف منصور: شعبنا الفلسطيني يستحق العدالة، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشير إلى أن أفعال (إسرائيل) غير مقبولة، والسؤال هنا كيف يمكن إجبارها على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع؟، ومن واجب مؤسسات الأمم المتحدة وكل الدول الإجابة على هذه التساؤلات والتصرف وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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