بمشاركة 200 سيدة افتتاح معرض “بازار حلب أحلى”

حلب-سانا

افتتحت اليوم فعاليات معرض “بازار حلب أحلى” الذي تنظمه محافظة حلب، بالتعاون مع مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام في فندق شيراتون حلب.

وتشارك 200 سيدة في المعرض من خلال منتجات الصوف والرسم على الزجاج والخشب والكروشيه والإيتامين والإكسسوارات والألبسة وعدد من أصناف الحلويات والمأكولات الحلبية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يضم أعمالاً يدوية متنوعة صنعت بحرفية وإتقان وجسدت التراث الحلبي، لافتاً إلى حرص محافظة حلب على دعم هذه المشاريع الصغيرة وتطويرها وتقديم التسهيلات لها لتتمكن من الوصول إلى مرحلة التصدير.

وبينت رئيسة مجلس إدارة الكنانة للمعارض كنانة علوش أن هذه المعارض تسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية للمدينة والتعريف بالمنتجات المتميزة والحرفية التي اشتهرت بها مدينة حلب وتساعد المشاركات على الترويج لمنتجاتهن.

وتشارك ميرنا خليل بالعديد من منتجات الرسم على الزجاج والتي تنجزها في منزلها، مبينة أنها تحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض للترويج لأعمالها، وهذا ما أكدت عليه أيضاً شيف الحلويات ميريام كوسا التي عرضت مختلف أصناف الحلويات الغربية والشرقية من بيتفور وشوكولا وكوكيز.

بدورها أكدت ايمان حميدو أن مجموعة الشموع التي شاركت بها كانت هذه المرة بأشكال وألوان متعددة وروائح متنوعة.

وأشارت بانا مرشحة إلى أنها استثمرت دراستها في مجال الكيمياء بصناعة مختلف أنواع المنتجات الطبيعية ومستحضرات التجميل، فيما قدمت الشابة ديانا حاج يوسف مختلف أنواع الرسومات على الخشب والقماش.

بريوان محمد

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