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المقاومة الفلسطينية تدك قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون وتستهدف ناقلة جند إسرائيلية شرق المدينة بقذيفة “الياسين 105”

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الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في صفوف قواته خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

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