أكثر من 17 ألف شهيد و46 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 62 إلى 17177 شهيداً، والإصابات إلى 46 ألفاً، وسط أوضاع إنسانية كارثية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن 350 شهيداً، و1900 إصابة وصلت إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود صعوبات في إحصاء أعداد الشهداء والجرحى، جراء استمرار القصف وقطع الاتصالات وتعمد الاحتلال قصف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

وأكدت الوزارة أن هناك مليوناً وتسعمئة ألف نازح في مراكز الإيواء، ومئات الآلاف منهم من النساء الحوامل والأطفال والجرحى والمرضى، وخاصة الحالات المزمنة مهددون بأي لحظة لفقدان حياتهم نتيجة انعدام التغذية والرعاية الصحية.

وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال على المنظومة الصحية، أوضحت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي أدى لاستشهاد 290 من الطواقم الصحية، ما بين طبيب وممرض ومسعف، واستهداف 130 مؤسسة صحية، فيما خرجت 20 مستشفى و46 مؤسسة ومركز للرعاية الأولية و102 سيارة إسعاف من الخدمة، لافتة إلى أن الاحتلال ما يزال يعتقل 36 من الكوادر الصحية، وعلى رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، مشيرة إلى أن نسبة إشغال مستشفيات قطاع غزة بلغت 206 بالمئة في الأقسام الخاصة بالمبيت، و250 بالمئة في العناية المركزة.

وحذرت الوزارة من أن تدمير الخدمات الصحية في شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى، مبينة أن مستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية له ولم يعد يستطيع تقديم الخدمات الصحية، فيما تعمل الكوادر الطبية بإصرار على محاولة إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي وخاصة قسم الطوارئ لكنهم يواجهون صعوبات بالغة ويحتاجون دعم المؤسسات الدولية.

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