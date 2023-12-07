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عــاجــل المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا اشتبكوا مع قوة راجلة من 6 جنود للعدو الصهيوني وأوقعوهم بين قتيل ومصاب شرق مدينة خان يونس، واستهدفوا بقذائف الهاون قواته المتوغلة في محوري شمال وشرق المدينة

المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة في حي الزيتون شرق غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

2023-12-07

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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا اشتبكوا مع قوة راجلة من 6 جنود للعدو الصهيوني وأوقعوهم بين قتيل ومصاب شرق مدينة خان يونس، واستهدفوا بقذائف الهاون قواته المتوغلة في محوري شمال وشرق المدينة

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