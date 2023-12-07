روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار لحجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد

بكين-سانا

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2023 مستوى 200 مليار دولار.

وأشارت البيانات حسب ما نقلت عنها نوفوستي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين صعد في هذه الفترة بنسبة 26.7 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار.

وبذلك تكون التجارة بين روسيا والصين قد حققت الهدف الذي وضعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ قبل موعده، حيث تم استهداف هذا المستوى لعام 2024.

وفي الفترة المذكورة صدرت الصين بضائع بقيمة 33ر100 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8 بالمئة، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.

وفي الشهر الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها وخاصة حوامل الطاقة إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات الصينية.

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