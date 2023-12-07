بمبادرة طبيب شاب منصة على قنوات التواصل الاجتماعي للتوعية وتصحيح المعلومات الطبية الخاطئة

السويداء-سانا

منصة طبية على قنوات التواصل الاجتماعي للتوعية وتصحيح المعلومات الخاطئة جاءت بمبادرة من الطبيب الشاب تميم عمر حامد من محافظة السويداء، لتنطلق وتتوسع تدريجياً وتصل إلى أكثر من مليون متابع ضمن سورية وخارجها.

المنصة التي تحمل عنوان ميد آب، بدأت كما ذكر مديرها ومؤسسها الطبيب تميم خلال حديثه لسانا الشبابية انطلاقاً من فكرة راودته قبل نحو عام ونصف العام لنشر المعلومات الطبية بطريقة جديدة وسلسة وممتعة، ضمن حسابه على “الانستغرام”، حيث كانت تجربة بالنسبة له تعلم خلال الستة الأشهر الأولى فيها كيفية ترجمة المصادر وصياغة المنشورات ونشرها وكيفية التصميم والخطة التسويقية، وصولاً لتشكيل فريق من أربعة أطباء شباب من أصدقائه المقربين جداً، إضافة لمختصة بالتصميم.

وبين تميم أنه خلال الستة أشهر الأولى لانطلاق الفريق المؤسس للمنصة بالعمل لاقى نتائج جيدة، ما أدى لتطويرها تباعاً بحيث وصل عدد الأطباء المنضمين إليها حالياً لنحو 40 طبيباً أغلبهم من جيل الشباب.

والعمل بالمنصة بدأ كما أوضح تميم بنشر فيديوهات طبية قصيرة على الانستغرام، ثم التوجه قبل نحو أربعة أشهر لنمط الأسئلة والأجوبة عبر فيديوهات أيضاً، حيث أعطت نتائج أكثر من جيدة وتوسعت صفحات المنصة على قنوات التواصل الاجتماعي وأصبح هناك 16 صفحة طبية تعمل على نفس المحتوى المماثل للمنصة.

وللمنصة كما بين الطبيب تميم نحو مليون و300 ألف متابع على الصفحة الرئيسية على الإنستغرام و500 ألف على الصفحة الثانية و60 ألفاً على الصفحة الثالثة و200 ألف على صفحة الفيس بوك الأساسية، إضافة لوجود مجموعة على الفيس بوك للاستشارات الطبية يوجد فيها 10 آلاف عضو وقناة على التلغرام لنشر ملفات لطلاب الطب تخدمهم بدراستهم يوجد فيها 21 ألف مشترك، وقناة ثانية على التلغرام لموضوع البحث العلمي فيها 6 آلاف متابع ومجموعة على التلغرام للأسئلة الطبية والاختبارات السريعة لطلاب الطب تضم نحو 5 آلاف عضو، إضافة لقناة على اليوتيوب تضم نحو 3500 مشترك مع التجهيز حالياً لإطلاق موقع على الويب سايت لنشر المقالات الطبية بطريقة ممتعة وغير تقليدية.

وعبر المنصة يتم كما ذكر الطبيب تميم التنويع حاليا بأنماط المحتوى الذي يتم طرحه، حيث يجري عبر الانستغرام وصفحة الفيس بوك الأساسية تقديم المحتوى الطبي القصير سؤال جواب وعلى اليوتيوب المحتوى الطويل مع الشرح، وعلى صفحة الفيس بوك الثانية المنشورات الطبية القصيرة وعلى التلغرام الملفات والرسائل والنصائح لطلاب الطب.

وحسب عضو المنصة الطبيب الشاب قتيبة أبو حمدان فإن اختيار المحتوى وطبيعة الأسئلة المطروحة يتناسب مع الهدف الأساسي للمنصة، وخاصة فيما يتعلق بالعمل على تصحيح الأفكار الطبية المغلوطة التي يتم تداولها، مبيناً ما يستغرقه العمل منهم من وقت وجهد في تحضير الأسئلة والمعلومات والتصوير الذي يتم في الأماكن العامة والحدائق.

وأوضح الطبيب أبو حمدان كيف يجري العمل لتقديم معلومات عبر المنصة تحترم عقل المتابع وتحقق له الفائدة في حياته ولصحته، لافتاً إلى التفاعل مع الجمهور المتابع لهم والرد على تعليقاتهم والاستفادة من مختلف المقترحات التي تخدم تطوير العمل بالمنصة التي يتم دائماً السعي للقيام بمشاريع جديدة فيها.

عمر الطويل

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