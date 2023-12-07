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ناريشكين: واشنطن تخاطر بتحويل أوكرانيا إلى فيتنام ثانية

2023-12-07

موسكو-سانا

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن أمريكا تخاطر من خلال سياساتها بخلق فيتنام ثانية في أوكرانيا.

ونقلت نوفوستي عن ناريشكين قوله في مقال نشر اليوم: إن “هناك احتمالاً كبيراً أن يؤدي المزيد من الدعم لنظام كييف إلى تسريع تراجع الهيمنة الغربية، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار التأثير الخطير المتزايد للقضية الأوكرانية على الوحدة عبر الأطلسي والمجتمع الغربي ككل، فيما تتحول أوكرانيا بشكل متزايد إلى ثقب أسود يمتص كل الموارد المادية والبشرية للغرب”.

وأضاف ناريشكين: إن “أمريكا تخاطر في نهاية المطاف بخلق فيتنام ثانية لنفسها يتعين على كل إدارة أمريكية جديدة التعامل معها، حتى يأتي شخص عاقل إلى حد ما إلى السلطة في واشنطن، ولديه ما يكفي من الشجاعة والتصميم لإغلاق هذا الثقب”.

وأوضح أن “الأنغلوساكسونيين سيكثفون هجماتهم على روسيا العام المقبل بما في ذلك عبر المنصات الدولية، وفي المقام الأول الأمم المتحدة، حيث ستواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط المباشر وغير المباشر على روسيا والرافضين للتعهد بأرواحهم والقسم بالولاء للقيم الليبرالية الجديدة”.

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