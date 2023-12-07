وسائل إعلام فلسطينية : شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا غرب حي الدرج بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخليل يبحث مع رئيس مجموعة اقتصادية إيرانية سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
2023-12-07
انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية… الخليل: الحرص على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2023-12-06
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
محليات
وحدات من قواتنا المسلحة تتصدى لهجوم إرهابي بريف حلب الغربي وتسقط سبع مسيرات
2023-12-07
البطاركة يوحنا العاشر وأفرام الثاني ويوسف العبسي: احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة ستقتصر على الصلوات
2023-12-07
تأهيل بئر مياه شرب في ريف القامشلي وتشغيلها بالطاقة الشمسية
2023-12-07
منح دراسية مقدمة من هنغاريا لخريجي الجامعات السورية
2023-12-07
الوزير مخلوف: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله في سورية انحراف لمساره باتجاه التسييس والضغط على الشعب السوري
2023-12-07
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار بعدد من المناطق
2023-12-07
الطريق إلى التمكين… فعالية لدعم المشروعات الصغيرة بالقنيطرة
2023-12-06
رياضة
سورية تتصدر الترتيب العام في ختام دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-07
أستون فيلا يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي
2023-12-07
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يحرز لقب بطولة غرب آسيا
2023-12-06
بفوزه على الوثبة… الفتوة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-06
لاعب منتخب سورية لكرة المضرب حازم النو يتقدم بتصنيف كرة المضرب العالمي
2023-12-06
في اليوم الثاني من منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية.. ميداليات جديدة لمنتخب سورية
2023-12-06
بتغلبه على شرطة حلب.. فريق شهبا يتأهل للدور الثاني لكأس الجمهورية بكرة القدم
2023-12-05
اقتصاد
روسيا والصين تحققان هدف الـ200 مليار دولار لحجم التبادل التجاري قبل الموعد المحدد
2023-12-07
الوليد للغزل.. زيادة عدد الآلات لرفع القيمة الإنتاجية
2023-12-07
ضبط مخابز خاصة ومعتمدين بمخالفة الاتجار بالدقيق بريف دمشق
2023-12-07
خطة لتحريج 80 هكتاراً في المواقع الحراجية للموسم الحالي في حمص
2023-12-07
الخليل يبحث مع رئيس مجموعة اقتصادية إيرانية سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
2023-12-07
زراعي حمص يبدأ بتمويل شراء مستلزمات الزراعات الشتوية
2023-12-07
هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق
2023-12-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وحدات من قواتنا المسلحة تتصدى لهجوم إرهابي بريف حلب الغربي وتسقط سبع مسيرات
البطاركة يوحنا العاشر وأفرام الثاني ويوسف العبسي: احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة ستقتصر على الصلوات
الوزير مخلوف: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله في سورية انحراف لمساره باتجاه التسييس والضغط على الشعب السوري
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سورية تتصدر الترتيب العام في ختام دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا اشتبكوا مع قوة راجلة من 6 جنود للعدو الصهيوني وأوقعوهم بين قتيل ومصاب شرق مدينة خان يونس، واستهدفوا بقذائف الهاون قواته المتوغلة في محوري شمال وشرق المدينة
وسائل إعلام فلسطينية : شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا غرب حي الدرج بمدينة غزة
2023-12-07
2023-12-07
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