الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مخطط استيطاني جديد في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن مخطط استيطاني جديد جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 1738 وحدة استيطانية ما يهدد بعزل أحياء بيت صفافا وشرفات عن بقية شرق المدينة المقدسة وبالتالي عزل بيت لحم عن مدينة القدس.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على الأراضي الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة لتكريس واقع استيطاني وتهويدي يحول المدن والبلدات الفلسطينية إلى مناطق معزولة عن بعضها مقابل الربط بين المستوطنات وتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.

وكان الاحتلال أعلن عن مخطط استيطاني في شهر أيلول الماضي لإقامة 3500 وحدة استيطانية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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