مصرع ثلاثة أشخاص جراء حريق ضخم بمدينة كراتشي جنوب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح نتيجة اندلاع حريق هائل بمبنى تجاري متعدد الطوابق بمدينة كراتشي، كبرى مدن باكستان الجنوبية.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن مرتضى وهاب عمدة كراتشي قوله في بيان صحفي إن “الحريق بدأ في متجر للأثاث وسرعان ما اجتاح متاجر أخرى في الطابق الأرضي من المبنى التجاري الضخم، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران بعد جهود مضنية ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

وجاء حريق اليوم بعد أقل من أسبوعين من اندلاع حريق في مركز تجاري أيضاً في كراتشي أسفر عن مصرع 11 شخصاً.

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