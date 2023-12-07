هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة اليوم إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق منذ حزيران، وذلك في ظل زيادة مخاوف الطلب على الخام.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 2.90 دولار بما يعادل 3.8 بالمئة إلى 74.30 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار أو 4.1 بالمئة الى 69.38 دولاراً للبرميل.

وهبط برنت إلى ما دون 75 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أوائل تموز وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ تموز.

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