سلطة المياه الفلسطينية: مخطط الاحتلال بضخ مياه البحر إلى غزة سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي واستحالة الحياة في القطاع

القدس المحتلة-سانا

حذرت سلطة المياه الفلسطينية من مخاطر تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططه الرامي لضخ مياه البحر إلى داخل قطاع غزة باستخدام مضخات كبيرة، ما سيؤدي إلى كارثة مائية وبيئية ومخاطر جسيمة، وخصوصاً على المياه الجوفية يصعب تداركها مستقبلاً.

وأوضحت في بيان لها اليوم وفق وكالة وفا أن تنفيذ هذا المخطط بضخ مياه البحر، ستكون له آثار مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة من حيث ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية بشكل غير مسبوق بسبب ملوحة مياه البحر، وبالتالي القضاء على الخزان الجوفي في غزة واستحالة استمرار الحياة في القطاع.

وأضافت: إن ضخ مياه البحر أسفل القطاع في طبقات رملية سيؤدي إلى خلخلة وتمييع التربة الرملية، وبالتالي حدوث هبوط في سطح الأرض في العديد من مناطق القطاع، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من منازل ومبان وبنية تحتية، عدا عن انعكاس ذلك على زيادة نسبة الملوحة في التربة ما سيجعلها غير قابلة للزراعة.

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