أمسية موسيقية لآلة (الكلارينيت) على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون

دمشق-سانا

أحيا عازف الكلارينيت الموسيقي القدير باسم صالحة أمسية موسيقية بعنوان “أغاني وألحان لاتنسى من الزمن الجميل” على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

الأمسية التي شارك فيها نخبة من الموسيقيين وهم رأفت أبو حمدان(بزق)- ليلى صالح(كونتر باص)- راغب جبيل (إيقاع) -أسامة أبو سعده (عود)-تيما نصر (قانون)ـ شفيق ياغي (إيقاع) ـ يزن صالحة (بيانو)، تضمنت عزف مجموعة من الأغاني التراثية والقديمة والمعاصرة.

وأدى صالحة عبر آلة الكلارينيت حوارية متناغمة مع الآلات المرافقة مقطوعات موسيقية لمجموعة من الملحنين العرب والسوريين منهم زياد بطرس وفاروق سلامة وبليغ حمدي وزكريا أحمد.

يذكر أن الموسيقي صالحة عمل بالأوركسترا الوطنية السيمفونية بقيادة المايسترو الراحل صلحي الوادي.

وكان الصوليست مع جوليا بطرس وجورج وسوف وميادة الحناوي وكارول سماحة وشارك بمهرجانات وحفلات عربية ودولية و موزعاً موسيقياً لدى الهيئة العامة للإذاعة بدمشق لعدة سنوات، كما ألّف العديد من المقطوعات الموسيقية مثل صولو الكلارينت مع الأوركسترا (شغف)، أحلام مؤجلة، دمعة وابتسامة.

ميس العاني

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