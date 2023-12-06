استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى استشهاد فتى 16 عاماً جراء إصابته برصاصة في الصدر وإصابة اثنين آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية إلى خمسة إضافة لإصابة واعتقال العشرات.

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