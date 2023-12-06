غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، مشدداً على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وفي رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن أوردتها وكالة وفا اليوم قال غوتيريش: “نحن نواجه خطراً كبيراً يتمثل في انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة.. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتجنب حدوث كارثة إنسانية.

وأوضح غوتيريش أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح غير كافية كما أن الأمم المتحدة غير قادرة على الوصول إلى من يحتاجها داخل القطاع وقال “قوضت قدرات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بنقص التموين والوقود وانقطاع الاتصالات”.

ومنذ منتصف تشرين الثاني الماضي وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه إلى هدن وممرات إنسانية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency