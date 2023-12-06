الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يحذر: حيوانات مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية القاسية

غلاند-سانا

حذّر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من أن العديد من الكائنات الحية محاط بخطر الانقراض الحتمي جراء التغيرات المناخية القاسية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن الاتحاد قوله: إن “التغيرات المناخية القاسية تسببت بكثير من الضرر ليس فقط للإنسان بل للحيوانات والنباتات أيضاً، وأدت لانقراض العديد من الحيوانات في الماضي أما في الحاضر فهناك العديد من الكائنات محاط بخطر الانقراض الحتمي نتيجة التغيرات المناخية”.

وأوضحت أن “التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة عوامل تحرم الحيوانات من فرائسها كما تفقد الطفيليات مستضيفيها وتعبث بالتنوع البيولوجي والنتيجة سلسلة انقراضات بين الحيوانات والنباتات والسبب سلوك الإنسان” مشيرة إلى أن “أكثر من 41 ألف نوع من الحيوانات مهدد بالانقراض”.

وقدّر العلماء أن أعداد الحياة البرية في العالم انخفضت بنسبة 69 بالمئة منذ 1970 وأكثر الحيوانات المهددة بالانقراض هي وحيد القرن الجاوي ونمر آمور ونمر سوندا والغوريلا الجبلية وإنسان الغاب التابانولي وهو نوع من القرود وخنازير البحر اليانغتسي وهو نوع من الدلافين ووحيد القرن الأسود وفيل الغابات الإفريقي وإنسان الغاب السومطري والسلاحف صقرية المنقار حيث تعاني تلك الكائنات بسبب الصيد الجائر وندرة الفرائس والاتجار غير المشروع بأجزاء منها والتدهور البيئي وتلوث المياه والتلوث البلاستيكي وارتفاع منسوب البحر.

والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هو المنظمة البيئية الأولى في العالم وتأسست عام 1948 ويقع مقرها في منطقة غلاند بسويسرا ويقوم عملها على البحث العلمي وتوحيد الجهود لمكافحة التغيرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي.

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