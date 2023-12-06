وسط انتقادات دولية.. الولايات المتحدة تواصل ضخ مساعداتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن-سانا

وسط الانتقادات الدولية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل الولايات المتحدة الحليف الوثيق لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضخ مساعداتها لجيش الاحتلال.

ووفقا لوزارة الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هبطت في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الطائرة رقم 200 ضمن الجسر الجوي الأمريكي من العتاد العسكري والذخيرة الموجهة لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “حجم المساعدات العسكرية بلغ حتى الآن 10 آلاف طن اشتملت على المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها”.

وأشارت إلى أن الجسر الجوي والبحري يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال في غزة ويمنح جيش الاحتلال نفساً أطول في عملياته.

وكثفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” شحن مساعداتها العسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي فور بدء عملية (طوفان الأقصى) وما تبعها من عدوان مستمر على القطاع غزة.

ووفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن الولايات المتحدة شريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أهالي قطاع غزة المحاصر، وفي الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي سلطات الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فإنها تواصل تجاهل ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليها وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية.

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