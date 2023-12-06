المقاومة العراقية تستهدف للمرة الثانية اليوم الاحتلال الأمريكي في قاعدة (عين الأسد) غرب العراق

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية للمرة الثانية اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” بمحافظة الأنبار غرب العراق بطائرة مسيرة وحققت إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إنها استهدفت مساء اليوم وللمرة الثانية قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت صباح اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” بطائرة مسيرة وحققت أهدافها بشكل مباشر.

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