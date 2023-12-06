استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس القدس

المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شاباً استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم، وبلاطة شرق نابلس، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة 7 فيما اعتقلت 4 آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء اليوم برصاص الاحتلال إلى أربعة، إضافة لإصابة واعتقال آخرين، جراء اعتداءاته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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