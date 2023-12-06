SCS-NET
الشريط الإخباري

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس القدس

2023-12-06

المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شاباً استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم، وبلاطة شرق نابلس، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة 7 فيما اعتقلت 4 آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء اليوم برصاص الاحتلال إلى أربعة، إضافة لإصابة واعتقال آخرين، جراء اعتداءاته على مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في سلفيت وجنين

القدس المحتلة-سانا استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved