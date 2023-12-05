أكثر من 16248 شهيداً بينهم نحو 7121 طفلاً ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 60 إلى 16248 شهيداً بينهم نحو7121 طفلاً و4885 امرأة والإصابات إلى 43616ألفاً .

وقال المكتب الإعلامي في غزة في بيان اليوم إن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ انتهاء اتفاق التهدئة المؤقتة 77 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 1240 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات فيما بلغ إجمالي المجازر منذ بداية العدوان 1550 مجزرة والمفقودين قرابة 7600 مفقود، منهم لا يزالون تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

أوضح المكتب أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 286 من الأطباء والممرضين والمسعفين ، و32 من رجال الدفاع المدني، إضافة لاستشهاد 81 صحفياً.

وبالنسبة للوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال أوضح المكتب أن عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بلغ 52000 وحدة سكنية و253 ألف وحدة تعرضت للهدم الجزئي.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال استهدف 275 مدرسة منها 69 خرجت عن الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 100 مسجداً و192مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر ثلاث كنائس جراء العدوان.

وأوضح المكتب أن طيران الاحتلال ألقى خلال العدوان على غزة أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على المنازل والمستشفيات والمدارس مما جعلها أثراً بعد عين محملا المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن الدعم المطلق الذي يمنحه للاحتلال لمواصلة قتل آلاف الفلسطينيين وخاصة من الأطفال والنساء.

ولفت المكتب إلى أن ظروف النازحين تزداد صعوبة وقساوة، حيث تجاوز عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم مليون ونصف المليون ويعانون معاناة بالغة الصعوبة في الحصول على الغذاء والماء والدواء ومن سوء المعيشة والمأوى مما فاقم حياتهم اليومية التي ازدادت صعوبة بانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارص.

وحذر المكتب من أن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو اتباع سياسة التنقيط في إدخالها يُعد أسلوباً وضيعاً في الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال حرمانه من الغذاء والدواء مما يعدّ حكماً بالإعدام على أهالي القطاع.

وطالب المكتب بإدخال مئات المُعدَّات والآليات لطواقم الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني والأشغال حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض ورفع الركام جرّاء قصف وهدم الاحتلال لمئات آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات والشوارع والبنى التحتية.

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