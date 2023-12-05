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قوات الاحتلال تهدم منزلاً وتعتقل شابين في القدس المحتلة

2023-12-05

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً واعتقلت شابين في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وهدمت منزلاً مكوناً من 3 طوابق يقطنه 13 فلسطينياً، ثم اعتدت عليهم لمحاولتهم منع الهدم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر ومخيم شعفاط في مدينة القدس، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت شابين اثنين.

وكانت سلطات الاحتلال أجبرت فلسطينياً أول أمس على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس وشردت قاطنيه.

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