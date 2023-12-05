شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: الاحتلال حول معتقلاته إلى (مقابر للأحياء) منذ عدوانه على غزة

القدس المحتلة- سانا

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من وتيرة اعتداءاته على الأسرى في معتقلاته منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي محولاً إياها إلى “مقابر للأحياء”.

وقالت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال تقتحم يومياً أقسام المعتقلات وتعتدي على الأسرى بالقمع والتنكيل والضرب المبرح بالهروات الكهربائية وأعقاب البنادق وقنابل الغاز السام والرصاص وبالأعيرة المطاطية إضافة للتعذيب النفسي وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي ومنع الزيارات مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إصابتهم وتركهم ينزفون دون إسعاف أو علاج.

ولفتت الهيئة إلى أن الانتهاكات والممارسات العدوانية والإجراءات العنصرية التي يتعرض لها الأسرى منذ لحظة اعتقالهم تتنافى مع القانون الإنساني الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إلى جانب الأسرى وخاصة النساء والأطفال والمرضى والإفراج عنهم فوراً.

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