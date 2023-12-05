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المقاومة الفلسطينية تستهدف عدداً من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية

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وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً جنوب حي الشيخ رضوان في غزة

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