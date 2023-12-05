SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة الفلسطينية: استهدف مقاتلونا بقذائف “التاندوم” 3 دبابات إسرائيلية وناقلة جند وجرافة في محاور توغل الاحتلال في بيت لاهيا والفالوجا وجباليا بقطاع غزة

2023-12-04

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف حشوداً للاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ “بدر1”

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved