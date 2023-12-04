طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى

جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…