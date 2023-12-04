استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن شابين استشهدا جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 259 وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency