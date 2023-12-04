تدهور صهريج محمل بالمحروقات على طريق حمص طرطوس دون أضرار

حمص-سانا

تدهور مساء اليوم صهريج محمل بالمحروقات “بنزين” على الطريق الدولي “حمص طرطوس” قرب بلدة خربة تين غربي حمص.

وذكر الرائد إياد المحمد قائد فوج إطفاء حمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغا حول تدهور صهريج محمل بالمحروقات على طريق حمص طرطوس قرب مفرق بلدة خربة تين، وعلى الفور تحرك عناصر الفوج إلى المكان وقاموا بتأمين الصهريج المتدهور بجانب الطريق بالتعاون مع شرطة المرور ريثما تقوم الجهات الفنية المختصة بسحب مادة البنزين من الصهريج خوفا من حدوث أي حريق.

وأشار المحمد إلى أن سائق الصهريج بحالة سليمة وأن الطريق الدولي يعمل بصورة طبيعية.

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