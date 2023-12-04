الكرامة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الكرامة على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 65-60 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال.

وبهذه النتيجة حل الكرامة في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الوحدة المتصدر، وجاء الجلاء في المركز الثاني فالاتحاد أهلي حلب رابعاً والنواعير خامساً والحرية سادساً بـ 9 نقاط لكل فريق منهم فالجيش سابعاً بـ 7 نقاط والوثبة بالمركز الثامن بـ 6 نقاط.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويتأهل بنهايته أصحاب المراكز الستة إلى الدور النهائي.

سامر الخزمة

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