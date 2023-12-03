عبد اللهيان: عدم وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة يزيد من احتمال توسيع رقعة الحرب

طهران-سانا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من احتمال توسع رقعة الحرب في المنطقة في حال عدم توقف كيان الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

وأكد عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة تشكل حافزاً للكيان الصهيوني لمواصلة عدوانه الوحشي وقتل المدنيين في غزة، وسبباً محورياً في استمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

وقال عبد اللهيان: “هناك ضرورة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وعدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن”، محذراً من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم.

وعلى صعيد التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون سيستمر ضمن الإطار الفني والقانوني.

بدوره نوه بوريل بدور إيران في المساعدة على تخفيف التوتر في المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على المدى الطويل.

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