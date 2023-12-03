استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في سلفيت وجنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينتي سلفيت وجنين بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً استشهد متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بحماية قوات الاحتلال التي تركته ينزف ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه فيما أصيب 3 آخرين بجروح.

وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدتي يعبد واليامون جنوب غرب جنين فيما اعتقلت شابين آخرين.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عرابة وجلبون والجلمة ودير أبو ضعيف وعربونة في المدينة وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتدت على الفلسطينيين.

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