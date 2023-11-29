زراعة الوردة الشامية في ندوة تعريفية للأمانة السورية في السويداء

السويداء-سانا

وزعت الأمانة السورية للتنمية بالسويداء اليوم بالتعاون مع مبادرة “معاً للاكتفاء الذاتي” أقلام وردة شامية على الراغبين بزراعتها، وذلك ضمن فعالية أقيمت بمديرية الثقافة.

وتضمنت الفعالية ندوة تعريفية بالوردة الشامية، قدم خلالها رئيس لجنة منتجي الأزهار والنباتات في اتحاد غرف الزراعة السورية الدكتور محمد الشبعاني رئيس الاتحاد العربي للمشاتل والأزهار تعريفاً بالوردة الشامية و طريقة زراعتها والعناية بها وأهم منتجاتها، وأهميتها الاقتصادية و مدى ملاءمة مناخ محافظة السويداء لزراعتها والتوسع بنشرها.

وأشار منسق الأمانة السورية للتنمية بالسويداء سعيد كحل في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص واهتمام وسعي الأمانة السورية للتنمية لزيادة المساحات المزروعة بالوردة الشامية، وخاصة بعد تسجيلها على قائمة التراث اللامادي عام 2019 في اليونسكو.

ولفتت منسقة مبادرة معا للاكتفاء الذاتي الدكتورة ربيعة زحلان إلى أن الفعالية لها دور في التنمية الزراعية، ودعم المشاريع متناهية الصغر التي بدأت به المبادرة قبل ثلاث سنوات بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، عبر نشر زراعة الزعتر الخليلي لعدة مواسم، مشيرة إلى أن توزيع أقلام الوردة الشامية والتعريف بزراعتها يشجع على انتشار الوردة الشامية الموجودة أساساً في بيئتنا، انطلاقاً من أهمية العودة إلى الأرض.

عمر الطويل

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