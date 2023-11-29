الخامنئي: صمود المقاومة أفشل سياسات أمريكا في المنطقة

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن صمود المقاومة وتمسكها بثوابتها أفشل السياسات الأميركية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)عن الخامنئي قوله اليوم: إنّ “عملية طوفان الأقصى التاريخية التي شنتها المقاومة في الـ 7 من الشهر الماضي ضد الكيان الصهيوني، تمثل خطوة وإنجازاً مهماً في مواجهة الهيمنة والغطرسة الأمريكية”، موضحاً أن “الهجوم الوحشي الذي قام به كيان الاحتلال ضد قطاع غزة، لم يكشف حقيقته الإجرامية فحسب، بل كشف وعرى أمريكا والغرب أيضاً أمام العالم بأسره”.

وأشار الخامنئي إلى أن المجازر والجرائم التي تعرض لها قطاع غزة تمثل ملخصاً عن جرائم الكيان الصهيوني على مدى 75 عاماً، مشدداً على أن مقاومة الشعب الفلسطيني لن تتوقف والوضع القائم حالياً لن يستمر.

ولفت الخامنئي إلى أن الجغرافيا السياسية للمنطقة تتغير لصالح محور المقاومة، وقال: “إنهم يريدون إعطاء هذه المنطقة التي أسموها الشرق الأوسط خريطة جديدة بناء على احتياجات أمريكا ومصالحها غير المشروعة… ولكن ما أرادوه لم يحدث، حيث أرادوا القضاء على المقاومة في لبنان وابتلاع العراق والاستيلاء على سورية باستخدم وكلائهم الإرهابيين تحت مسمى “داعش وجبهة النصرة”، لكنهم فشلوا وفشل الشرق الأوسط الجديد الذي أرادوا خلقه فشلاً ذريعاً.

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