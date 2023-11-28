بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة… فعالية علمية ثقافية في كلية الآداب بجامعة دمشق

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة نظم قسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق اليوم فعالية علمية ثقافية تحت عنوان “إسهامات فلسفية سورية”.

وبين عميد كلية الآداب الدكتور عدنان مسلم أن الفعالية تتزامن مع احتفالات جامعة دمشق بالذكرى المئوية لتأسيسها، وتأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها الكلية بهذه المناسبة، وتطرح مجموعة من الإسهامات الفلسفية السورية التي تنوعت ما بين قضايا تتعلق عن تجسيد الفلسفة السورية، والفلسفة السورية القديمة، والإسهامات الفلسفية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت رئيسة قسم الفلسفة في كلية الآداب الدكتورة بشرى عباس إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة يأتي في يوم الإثنين الأخير من شهر تشرين الثاني من كل عام، حرصا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو/ على تكريم الفكر الفلسفي والتركيز على إسهاماته في المجتمعات، حيث يمكن للفلسفة التعامل مع المشكلات المعاصرة، من خلال تنمية مهارات التفكير الإيجابي.

وقدم أساتذة قسم الفلسفة عددا من المداخلات العلمية الفلسفية حملت عناوين “عالم فوكا الفلسفي” و”الفلسفة وسؤال الهوية الوطنية السورية” و”تيارات الفلسفة السورية القديمة” و”الفلسفة السورية المعاصرة”.

هيلانه الهندي

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