فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص ينظم عدة فعاليات للأطفال

حمص-سانا

غصت قاعة الاطفال بمديرية ثقافة حمص بأكثر من مئة طفل من مختلف الأعمار احتضنتهم ورشات رسم ومعرض للكتاب وفيلم نظمها فريق مهارات الحياة في قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص.

ورسم الأطفال لوحاتهم التي عبروا فيها بالألوان الخشبية والشمعية والمعجون والأشغال اليدوية والمجسمات وعبرو عن حبهم للبيئة النظيفة الخالية من التلوث.

فيما اكتظت صفوف معرض الكتاب بزاوية القاعة بعشرات القصص والمجلات والألعاب الترفيهية الفكرية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية للأطفال.

وفي ركن آخر من القاعة تحلق الأطفال حول شاشة العرض إيذاناً ببدء الفيلم المترجم “ذاوندر” الذي يحكي قصة طفل من ذوي الاحتياجات يحاول بكل قوة الاندماج مع أقرانه الأصحاء ليكون مثلهم.

وعن الفعاليات والهدف منها أوضحت صبا وسوف رئيسة فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص في حديث مع سانا أن الفريق اعتاد كل عام تنظيم عدة نشاطات داعياً إليها الأطفال من مختلف المدارس وخاصة ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم مع أقرانهم بورشات متنوعة تمحورت حول أهمية الحفاظ على البيئة والتوعية بالطاقة المتجددة والتلوث البيئي وكيفية الحفاظ على نظافة البيئة.

وأضافت: إن الفيلم استهدف الاطفال فوق سن الثانية عشرة لتسليط الضوء على أطفال ذوي الإعاقة مع اقتراب يوم الإعاقة العالمي وإيصال فكرة لهؤلاء بأن الطفل المعاق لا يختلف عن أقرانه وخاصة عندما تكون لديه الرغبة الجامحة بالاندماج معهم بأفكاره ونشاطاته.

بدورها لفتت المشرفة على ورشات الرسم رشا محمد أن الورشات استهدفت مجموعتين من الأطفال الأولى للطفولة المبكرة والثانية للأطفال اليافعين بهدف تنمية مهاراتهم في الرسم والتعبير عن موضوع البيئة ونظافتها كل وفق إحساسه ورؤيته تجاه البيئة.

من جهتها المشرفة على معرض الكتاب من مؤسسة زنوبيا سوسن خباز أبدت سعادتها لتزايد عدد الأطفال الذين زاروا المكتبة واطلعوا على كتبها وقصصها المتنوعة والهادفة واقتنوا كثيراً منها ما يشجع على القراءة ورفع الذائقة الثقافية لديهم.

حنان سويد

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