بمشاركة 16 شركة سورية… معرض أبو ظبي الدولي للغذاء ينطلق غداً

دمشق-سانا

تشارك سورية بفعاليات معرض أبو ظبي الدولي للغذاء أديف 2023 الذي ينطلق غداً في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وذكر مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المشاركة السورية في المعرض تهدف إلى الترويج للصناعات الغذائية السورية، لأهميتها التصديرية والتنافسية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي بتنظيم من الهيئة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.

وبين فياض أن سورية تشارك عبر 16 شركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية تتوزع في جناح مساحته 180 متراً مربعاً، لافتاً إلى أنها المشاركة الثانية في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، ويشكّل فرصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات الغذائية، إضافة إلى توفير منصة مثالية للقاء الشركات والأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويستقطب المعرض 1300 علامة تجارية مشاركة، تتوزع على 50 دولة عربية وأجنبية إلى جانب 26 جناحاً دولياً.

منار ديب

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