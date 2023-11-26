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المهندس عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

2023-11-26

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بخصوص عدد من المشروعات وزيادة مخصصات البنزين للقطاع الخاص.

وتتضمن التوصيات المصادقة على العقد المبرم لتوريد 35 آلة لفرم المخلفات الزراعية لصالح مشروع تطوير الثروة الحيوانية، والعقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ مشروع أعمال صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق تل ماعز الروضة-منبج وبطول إجمالي 2800 متر، وذلك نظراً لأهمية الطريق لكونه يخدم تجمعين سكنيين في قريتي تل ماعز والروضة ويفيد في تخديم الأراضي الزراعية ونقل المحاصيل الزراعية.

كما تتضمن التوصيات تأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سقف خدمة تعبئة البنزين للمشتركين من القطاع الخاص (مسبق الدفع) إلى كمية 250 لتراً شهرياً كحد أقصى وبسعر التكلفة.

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