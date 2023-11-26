تكريس القيم الوطنية والأخلاقية عند الأطفال ضمن المؤتمر السنوي لمنظمة الطلائع

طرطوس-سانا

ركز المؤتمر السنوي التاسع والثلاثون لمنظمة طلائع البعث على تطوير إستراتيجية العمل في المنظمة، والارتقاء بأنشطتها اللاصفية المتنوعة حتى تتكامل مع الأنشطة التعليمية في المدارس، بهدف تكريس القيم الوطنية والأخلاقية والسلوكية للطفل.

وعرض أمناء فروع المنظمة بالمحافظات خلال المؤتمر الذي عقد على مدرج مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس تحت عنوان (طلائعنا.. عطاء وانتماء)، لواقع مقرات المعسكرات الطلائعية وضرورة تحديد ملاكاتها ووضع برنامج زمني لإعادة ترميم أو بناء المتضرر منها جراء الحرب على سورية، وإيجاد موارد ذاتية جديدة واستثمار المقرات التابعة للطلائع.

وشملت مقترحات المشاركين النهوض بالعمل التربوي ككل، وتثبيت المفرغين للعمل بالمنظمة ومنحهم كل الحقوق الوظيفية والتأمينية والمنح التحفيزية، وتأمين وسائط نقل للكوادر وخصوصاً إلى المناطق البعيدة.

كما تخلل المؤتمر عرض فيلم تعريفي قصير عن تاريخ تأسيس المنظمة عام 1974 والتي تعنى بالأطفال من الصف الأول حتى السادس، مع تقديم لمحة عامة عن أنشطتها للعام الحالي، إضافة إلى تكريم المشرف الرائد من كل فرع والمشاركين في إعداد دليل العمل الإلكتروني الخاص بالمنظمة.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي ياسر الشوفي اعتبر في تصريح للصحفيين؛ أن المؤتمر محطة ضرورية تعرض ما تم إنجازه خلال سنة لرسم خارطة العمل المستقبلية على جميع المستويات القيادية والميدانية الفاعلة، لافتاً إلى أن العام القادم سيشهد ترجمة ما تم الاتفاق عليه بهذا المؤتمر بشكل فعلي.

رئيس منظمة الطلائع عزت عربي كاتبي رأى في تصريح مماثل أن المؤتمر وقفة تقييمية للأداء الذي ينفذ بشكل متكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا التربية والإدارة المحلية، منوها باستضافة محافظة طرطوس لأنشطة المنظمة خلال السنوات السابقة.

معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي لفت إلى الخطوات الجارية حاليا للنهوض بالعملية التعليمية، من خلال التطور الرقمي وإنشاء منصات تربوية بعدد من المحافظات منها طرطوس، إضافة إلى إنشاء المخبر الافتراضي الذي يضاهي بتجهيزاته والتقنية العالية فيه مخابر الجامعات.

وبين رئيس مكتب التنظيم والإعداد والتربية بالمنظمة مصطفى جيلو أن المقترحات المقدمة بهذا المؤتمر، سيتم رفعها للجهات المعنية بهدف تطوير إستراتيجية العمل وفق ممارسة واقعية، ولا سيما فيما يخص النهوض بدور الأنشطة اللاصفية.

حضر المؤتمر محافظ طرطوس فراس الحامد، وأمين فرع حزب البعث محمد حسين، وعدد من مديري الدوائر ورؤساء فروع المنظمات بالمحافظة.

فاطمة حسين

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