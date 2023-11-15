القبض على سبعة أشخاص يتلاعبون بأجهزة التتبع (جي بي إس) في حماة

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على سبعة أشخاص يتلاعبون بآلية عمل أجهزة التتبع “جي بي إس” في المدينة وريفها.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أنه في إطار متابعة ومراقبة الميكروباصات العامة التي تتلاعب بآلية عمل أجهزة التتبع “جي بي إس” ولا تعمل على الخطوط المخصصة لها في مدينة حماة وريفها تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على سبعة أشخاص، وحجز دراجتين ناريتين الأولى تقوم بنقل أربعة أجهزة تتبع “جي بي إس”، والثانية تقوم بنقل ثلاثة أجهزة و”ميكروباص” بضمنها خمسة أجهزة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حجز أربع مركبات “ميكروباصات سرفيس” مخالفة، وتوقيف أصحابها وإذاعة البحث عن باقي المخالفين المتوارين ومركباتهم.

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