80 شخصية سياسية من 20 دولة تطالب الجنائية الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة

عواصم-سانا

طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة المحكمة الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية للنائب العام للجنائية الدولية “كريم أحمد خان” طالبت خلالها أيضاً بمقاضاة رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والمسؤولين الآخرين في حكومته.

ومن الشخصيات التي طالبت المحكمة الجنائية في رسالتها النائب البريطاني جيريمي كوربين والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.

وكان 300 محام من كل أنحاء العالم تطوعوا مؤخرا للبدء برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

كما رفعت منظمة مركز الحقوق الدستورية الأمريكية للدفاع عن القانون في وقت سابق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

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