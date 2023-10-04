فريق الوحدة يلتقي فريق (ان اس أ) في بطولة انترانيك الدولية بكرة السلة

دمشق-سانا

يستهل فريق الوحدة بكرة السلة للرجال مشاركته في بطولة انترانيك الدولية الودية بنسختها الأولى بلقائه فريق “ان اس أ” غداً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتتألف بعثة الفريق من اللاعبين شريف العش ومجد عربشة ومحمد أوطه باشي وطارق الجابي ومحي الدين قصبللي وعبد الوهاب الحموي وعمر إدلبي وعبد الله الحلبي وميشيل غيث وعدي حمد وعلي اسبر وأنس الحجي على أن يلتحق اللاعبون الأجانب جومارو براون وإسحاق بانكس فور وصول البعثة إلى مقر إقامتها.

ويتألف الكادر الفني والإداري من رئيس البعثة فراس قصار عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية ومروان خليل مدرباً رئيسياً ومايكل ميكائيليان مدرباً مساعداً ويوسف المناع مدرباً مساعداً ويحيى ثابت إدارياً وأحمد العطار إحصائياً ومحمد فاروق الخن معالجاً فيزيائياً وأحمد الغواص مسؤول التجهيزات.

وأشار رئيس نادي الوحدة ماهر السيد في تصريح لـ سانا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن استعدادات فريق الوحدة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة أبرزها بطولة وصل الدولية إضافة لبطولة الدوري وتم التحضير للبطولة بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج، ويشارك الوحدة في البطولة الدولية إلى جانب 7 فرق هي انترانيك والرياضي والحكمة وهوبس و “ان اس أ” والأنطوني بعبدا والاتحاد ميروبا.

هادي عمران

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