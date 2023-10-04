خط معفى من التقنين يؤمن التغذية الكهربائية لـ 12 بئراً بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة 12 بئراً بالخدمة في ريف المحافظة الشمالي بعد تمديد خط معفى من التقنين الكهربائي.

وأوضح محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة في تصريح صحفي خلال تفقده اليوم عمليات ضخ المياه أن تكلفة تأمين الخط المعفى من التقنين بلغت أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية وتمت بفضل التعاون بين أهالي منطقتي صوران وطيبة الإمام عن طريق العمل الشعبي بالتشاركية مع الأمانة العامة للمحافظة، منوها بأهمية العمل التشاركي الذي يمثل أحد أشكال النهوض بالمجتمع وإعادة الإعمار للمناطق التي خربتها الحرب.

وبينت المديرة العامة لمؤسسة المياه في حماة المهندسة سوسن عرابي أن الخط المعفى الذي يبلغ طوله 13 كم، سيسهم في تحسين واقع مياه الشرب وحل المشكلة نهائيا لمنطقة سكانية كبيرة ومهمة، مشيرة إلى أن المؤسسة حسنت واقع المياه هذا الصيف في مناطق سكانية في مختلف أرجاء المحافظة من خلال تزويد آبار المياه بخطوط معفاة من التقنين لتأمين التغذية الكهربائية لها، وبالتالي إتمام عمليات الضخ لساعات متواصلة يوميا.

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