تؤمن مياه الشرب للقرى الشرقية.. إعادة تشغيل بئر الرشيدة بريف السويداء

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل بئر الرشيدة رقم 5 بريف المحافظة الشرقي بعد توقفها لمدة تجاوزت خمس سنوات جراء تعرضها للتخريب وسرقة تجهيزاتها من قبل التنظيمات الإرهابية.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا أن تشغيل البئر الذي يقع ضمن تجمع آبار الرشيدة تم بعد تجهيزه بمنحة من منظمة اليونيسيف تضمنت تقديم كل التجهيزات اللازمة من مضخة غاطسة وبواري سحب وكابلات ولوحة كهربائية وصمامات مبيناً أن غزارته تبلغ 30 متراً مكعباً بالساعة.

ولفت الشريطي إلى أن تشغيل البئر سيسهم بتأمين مياه الشرب للمواطنين في القرى الشرقية التي تشمل الرشيدة وسالي وبوسان واسعنا والشبكي والشريحي ورامي والمشنف والطيبة والتي تفتقر إلى مصادر مياه وخاصة بعد توقف محطة سد المشنف عن العمل لنفاد مخزون السدود المغذية لها.

عمر الطويل

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