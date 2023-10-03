عرض ميوزيكل (تاج العروس) ينطلق من خشبة مسرح دار الأسد بدمشق

دمشق-سانا

سعى المخرج أحمد زهير في العرض المسرحي ميوزيكل “تاج العروس” الذي أعلن انطلاقته من على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون إلى أن ينقل الجمهور السوري عبر آلة الزمن إلى عام 1485 الذي يحاكي حقبة أندلسية مبهرة لمدينة إشبيلية ليجسد من خلالها مشاعر متناقضة على خشبة مسرح الأوبرا.

تحاكي ميوزيكل تاج العروس مرحلة من مراحل الأندلس تتحدث فيها عن عالم الغجر والإسبان والعرب وكيف تهجروا في تلك الحقبة، وعن وقوع أحد الغزاة وهو ألفونسو الذي يمثل دوره الفنان جوان خضر في حب حسناء إشبيلية التي تهوى خابيرو الغجري.

وأمام وقائع ما جرى في إشبيلية من أحداث عصفت بها تبرز قصة “وجيدة” حسناء إشبيلية، حيث ارتبط مصيرها بتداعيات الأحداث في مدينتها وبين خيار البقاء تحت رحمة “الفونسو” أو الولوج في مغارة “خابيرو” فوجدت وجيدة نفسها أمام مصيرها التراجيدي.

والعرض لوحة متكاملة وغنية تليق بالمسرح السوري الراقص سواء من ناحية تقنيات الإضاءة والصوت والموسيقا والكريوغراف والديكور والازياء والتي تنم عن أنامل وطنية محترفة تقف خلف إنتاج مشايع ثقافية ضخمة وفريدة.

مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون أندريه معلولي وفي تصريحه لـ سانا أشار إلى ضخامة العرض قائلا: لمدة ثلاثة أشهر كانت هناك بروفات مستمرة وكاملة، إضافة إلى التشاركية والمرونة في التعامل ما بين الشركة المنتجة للعرض ودار الأسد للخروج بعرض مميز يليق بجمهورنا القادر على التقييم ويرتقي لثقافته الفنية.

وبعد غيابه عن سورية لفترة طويلة يعود المخرج أحمد زهير ليقدم أول عرض مسرحي راقص بإنتاج ضخم، حيث بين أن المسرح الراقص في سورية موجود ولا يزال، واليوم يعود طرحه وبقوة من على خشبة مسرح الأوبرا لينتقل بعدها لمسارح أخرى داخل وخارج سورية.

وقال بطل العرض المسرحي الفنان جوان خضر: “المشاعر والجسد أحد أهم عناصر المسرح الراقص، وعندما تغيب الكلمة يحضر التعبير، وبعد انقطاعي عن الرقص لسنوات عديدة لم يقم جسدي بخيانتي بل ذهب بي إلى أماكن بعيدة جداً لم أتوقعها وسعيد بها وبعودتي عبر عمل ضخم كـ “تاج العروس”.

أما معتصم عمايرو الذي يشارك البطولة ويمثل دور خابيرو الغجري فأبدى لـ سانا سعادته بعودة المسرح الراقص وبمشاركته في “تاج العروس”.

يذكر أن ميوزيكل تاج العروس الذي عمل عليه ما يقارب 100 شخص باختصاصات مختلفة سيحظى بعرض ثان يوم غد الثلاثاء على خشبة مسرح الأوبرا وهو من إنتاج شركة دانس للرقص المسرحي وتأليف محمد عمر وإخراج أحمد زهير، أما التأليف الموسيقي فلمحمد هباش وكريوغراف رنيم ملط وديكور غيث المحمود وأزياء أحمد منصور.

نجوة عيدة

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