2023-10-02السيد حسن نصر الله 2023-10-02
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: الولايات المتحدة بفرضها قانون قيصر على سورية والعقوبات على الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر فيها هي المسؤولة عن النزوح الاقتصادي السوري إلى لبنان، إضافة إلى النزوح الأمني بإشعالها الحرب الإرهابية
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