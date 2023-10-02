الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: الولايات المتحدة بفرضها قانون قيصر على سورية والعقوبات على الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر فيها هي المسؤولة عن النزوح الاقتصادي السوري إلى لبنان، إضافة إلى النزوح الأمني بإشعالها الحرب الإرهابية