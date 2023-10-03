طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق مناطق متفرقة من البلاد

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائما جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة.

ويكون الجو بارداً ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية صباحاً والرياح غربية على جنوبية غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية مثيرة للغبار والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة…