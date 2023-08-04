حطين بطلاً لدوري سلة السيدات تحت 18 سنة

اللاذقية-سانا

توج فريق حطين بلقب بطولة دوري كرة السلة للسيدات تحت 18 سنة بعد فوزه على أهلي حلب بنتيجة 69-65 نقطة بالمباراة النهائية التي أقيمت اليوم في الصالة الرئيسية بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وفي تصريح لسانا قال مدرب حطين سامر أفتيم: إن المباراة قوية، واستطاع فريقنا فرض إيقاع اللعب منذ بداية المباراة، وأثبت قدرته في المحافظة على النتيجة الإيجابية والتقدم بعشر نقاط في الربع الثاني والمحافظة على التقدم حتى نهاية المباراة بفارق أربع نقاط.

يشار إلى أن دور الفاينال فور تضمن مباراة واحدة بعد انسحاب فريقي الوحدة والحرية ليحدد بعدها اتحاد اللعبة مباراة نهائية جمعت حطين وأهلي حلب.

نبيل علي

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